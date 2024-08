Convenção oficializa Antônio Doido pelo MDB na disputa pela prefeitura de Ananindeua

Antônio Leocádio dos Santos, deputado federal que nas urnas usa o nome de “Antônio Doido”, foi oficializado à Prefeitura de Ananindeua pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em convenção partidária na noite deste sábado (03/08), na Associação Altética Banco do Brasil (AABB), no km 7 da rodovia BR 316, no município da Região Metropolitana de Belém (RMB). Ele prometeu revelar o candidato a vice-prefeito na próxima semana.

Antônio Doido afirmou que o município de Ananindeua precisa de um prefeito empreendedor. "Primeiro precisa de um prefeito empreendedor, que tenha um olhar para toda a sociedade deste município, eu vejo a construção sendo feita para poucos, e a gente tem que ter um olhar como um todo. Com certeza fomentar todas as comunidades, os bairros, ilhas, dessa forma que um gestor faz pela sociedade do município", detalhou.

O deputado declarou que já está caminhando pelo município e conversando com as pessoas. "Nós temos caminhado pelos quatro cantos de Ananindeua e a gente vê as dificuldades, e dessa forma que a gente vem implementando políticas públicas no município, levando benefícios, principalmente na área do saneamento básico", disse. A coligação possui as seguintes legendas MDB, PV, PSD, PP, Solidariedade e Avante.