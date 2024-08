PP lança Renato Ogawa como candidato à reeleição na Prefeitura de Barcarena, no Pará

O atual prefeito do município de Barcarena, no Pará, Renato Ogawa (PP), vai concorrer à reeleição no pleito deste ano, como foi confirmado em convenção realizada na última sexta-feira (2). O evento ocorreu no Ginásio Municipal Antônio Carlos Vilaça e também anunciou Cristina Vilaça (MDB) como candidata a vice-prefeita na chapa. A coligação reúne os partidos PSDB, PDT, PL, AVANTE, PSD, Republicanos e União Brasil.

Renato Ogawa é economista, casado e pai de quatro filhas. Em seu discurso, o atual prefeito demonstrou emoção pela multidão de aliados políticos e apoiadores que estiveram na convenção. "A presença de todos vocês aqui hoje é a resposta positiva de tudo o que estamos realizando por Barcarena. Construímos muito. Fizemos novas escolas, unidades de saúde, colocamos mais asfalto nas ruas e realizamos grandes eventos culturais. Mas queremos muito mais para Barcarena", ressaltou.

O deputado estadual Lu Ogawa (PP) destacou, na convenção, os benefícios da atual gestão no município. "Parabenizo você, Renato, e também você, Cristina, pelo trabalho realizado no município. Hoje, para onde a gente olha, tem uma obra concluída ou sendo executada na cidade. Dá um orgulho ver esse compromisso do governo com o desenvolvimento do município e ver que a cidade onde moramos está evoluindo", enfatizou o parlamentar.

Durante o evento, foi transmitida no telão uma mensagem do governador Helder Barbalho (MDB) manifestando seu apoio à candidatura de Renato Ogawa.