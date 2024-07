Eleições 2024: quantos vereadores são eleitos em Barcarena

Nas Eleições 2024, os moradores de Barcarena, cidade localizada no nordeste paraense, irão às urnas para eleger os representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal. Atualmente, o município possui 15 vereadores, conforme informa o site oficial do lesgislativo de Barcarena. No pleito de 2024, mantêm-se as 15 cadeiras.

Em 2023, o município de Barcarena passou a integrar a Região Metropolitana de Belém depois da aprovação unânime da Lei Complementar N° 164, de 5 de abril de 2023, por parte da Assembleia Legislativa do Pará e, posteriormente, da sanção do atual governador do Pará, Helder Barbalho.

Determinação de vagas, como funciona

O número de vereadores em um município é determinado com base na sua população, conforme os censos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o Censo de 2022, a população de Barcarena é de 126.650 pessoas. Em 12 anos, houve um aumento em relação aos 99.859 habitantes registrados no Censo de 2010.

Faixas populacionais e número de vereadores

A quantidade de vereadores é definida por faixas populacionais estabelecidas pela Constituição Federal. Veja abaixo como essa distribuição é feita:

Até 15.000 habitantes: 9 vereadores

De 15.001 a 30.000 habitantes: 11 vereadores

De 30.001 a 50.000 habitantes: 13 vereadores

De 50.001 a 80.000 habitantes: 15 vereadores

De 80.001 a 120.000 habitantes: 17 vereadores

De 120.001 a 160.000 habitantes: 19 vereadores

De 160.001 a 300.000 habitantes: 21 vereadores

De 300.001 a 450.000 habitantes: 23 vereadores

De 450.001 a 600.000 habitantes: 25 vereadores

De 600.001 a 750.000 habitantes: 27 vereadores

De 750.001 a 900.000 habitantes: 29 vereadores

De 900.001 a 1.050.000 habitantes: 31 vereadores

De 1.050.001 a 1.200.000 habitantes: 33 vereadores

De 1.200.001 a 1.350.000 habitantes: 35 vereadores

De 1.350.001 a 1.500.000 habitantes: 37 vereadores

De 1.500.001 a 1.800.000 habitantes: 39 vereadores

De 1.800.001 a 2.400.000 habitantes: 41 vereadores

De 2.400.001 a 3.000.000 habitantes: 43 vereadores

De 3.000.001 a 4.000.000 habitantes: 45 vereadores

De 4.000.001 a 5.000.000 habitantes: 47 vereadores

Acima de 5.000.000 habitantes: 55 vereadores

Continuam os 15

Com uma população de 126.650 habitantes, de acordo com os dados do último Censo, Barcarena teoricamente se enquadra na faixa de 19 vereadores. Contudo, além de conforme a população local, seguindo diretrizes estabelecidas na Constituição Federal, esse quantitativo também precisaria ser votado e incorporado na Lei Orgânica do Município.