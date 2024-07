Eleições 2024: veja quem são os pré-candidatos a prefeito em Barcarena

Faltando apenas uma semana para o início do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para as convenções partidárias, as conversas sobre alianças e anúncios de pré-candidatos em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (RMB), continuam em andamento. Até o momento, duas pessoas se colocaram como potenciais concorrentes ao cargo de prefeito: Renato Ogawa (Partido Progressistas) e Luiz Leão (Partido dos Trabalhadores). De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 101.280 cidadãos estão aptos a votar nestas eleições no município.

Seguindo a programação estabelecida pelo órgão responsável pelas eleições, os partidos políticos terão como obrigação realizar suas convenções no intervalo de tempo compreendido entre 20 de julho e 5 de agosto. É durante esse período que serão definidas oficialmente as alianças e selecionados os postulantes aos cargos de prefeito e vereador. Uma vez que as candidaturas estejam definidas, as legendas têm até o dia 15 de agosto para formalizar o registro dos candidatos junto à Justiça Eleitoral.

Barcarena tem uma população estimada em 126.650 habitantes, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O esgotamento sanitário adequado alcançava 27,8% da cidade em 2010, data do último levantamento; urbanização de vias públicas, 16,2%; e arborização de vias públicas, 7,8%. O salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2022, de acordo com o IBGE, era de 2,7 salário mínimo.



Confira abaixo quem são os postulantes ao cargo de prefeito em Barcarena:

Renato Ogawa (Partido Progressistas)

José Renato Ogawa Rodrigues, mais conhecido como Renato Ogawa, 53 anos, é um economista, filiado ao Partido Progressistas (PP), do qual é presidente estadual. Foi deputado estadual do Pará, vereador, presidente da Câmara Municipal e vice-prefeito de Barcarena. Atualmente é prefeito do município.

Luiz Leão (Partido dos Trabalhadores)

Luiz da Costa Leão, 59 anos, formado em Gestão Pública, é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) e exerce seu sexto mandato na Câmara dos Vereadores de Barcarena. Ele conta com apoio da Federação Brasil da Esperança – Barcarena, que além do PT, é composta pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e pelo Partido Verde (PV).

