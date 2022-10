Prefeito de Belém Edmilson Rodrigues vota no final da manhã em escola no bairro de São Braz

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, votou no final da manhã deste domingo (2), na Escola Estadual Augusto Meira, localizada no bairro de São Braz, na capital paraense.

"Na condição de cidadão de Belém, hoje prefeito da cidade, vim exercer o meu poder votando, que é um direito conquistado com muita luta, muito sangue, muitas vidas perdidas”, declarou o gestor.

“Meu compromisso é com a democracia, dignidade, cidadania, combate à fome e com o respeito. O Brasil precisa de paz e paz se constroi com o povo votando, exercendo seu dreito. Viva a democracia", completou Edmilson.