Candidato ao Governo Zequinha Marinho vota no bairro do Marco nesta manhã

O candidato do PL ao Governo do Estado, Zequinha Marinho, compareceu ao seu local de votação por volta das 9h30 deste domingo (2), na Universidade Estadual do Pará (UEPA), campus da avenida João Paulo II, em Belém. Ele chegou acompanhado da equipe de campanha do partido e aguardou na fila e sua vez.

Antes de votar, Zequinha falou com a imprensa e disse que a sensação hoje é de missão cumprida. “O sentimento é de agradecimento a Deus e ao povo do Pará. Foi uma campanha simples, mas de muita garra e determinação, exclusivamente movida pelo ideal de poder ter a oportunidade para servir. A política existe para que o cidadão possa se manifestar e se disponibilizar ao serviço. E hoje chegou o momento da gente comparecer, votar e mais tarde aguardar o que Deus e o povo do Estado determinar”, disse.

VEJA MAIS

O candidato disse ainda que está com expectativa de obter bons resultados ao final do dia. “Todo mundo que trabalha, que se entrega e luta tem sempre a esperança de colher bons frutos. Então, minha expectativa é muito positiva”, finalizou.

Após a declaração, Zequinha se direcionou à fila da sessão. Normalmente, os candidatos não enfrentam a espera para votar, mas o concorrente ao Governo optou por acompanhar a população que formava uma fila longa.