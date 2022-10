Brasileiros formam longas filas em Lisboa desde as primeiras horas de votação

A votação de brasileiros em Lisboa, capital de Portugal, tem sido marcada por longas filas e muito tempo de espera até chegar às urnas. Catherine Cover, estudante de 23 anos, conta que chegou às 12h30 e às 14h30 (horário local) ainda aguardava para votar. “Muita confusão para achar o final da fila. A fila dá quilômetros de voltas e infelizmente às 5 (horas) da tarde fecha o colégio eleitoral. Então, precisamos aqui de algum apoio”, declarou.

De acordo com o portal Sic Notícias, de Portugal, a fila na Cidade Universitária, um dos locais de votação no país, começou a se formar às 5h, antes mesmo da abertura das urnas, às 8h.

Apesar do tumulto do lado de fora, o Cônsul-Geral do Brasil em Lisboa afirmou que a eleição está ocorrendo “com muita normalidade”. Segundo ele, o fluxo de pessoas é bastante intenso. “O que nos leva a supor que a presença será bastante grande, expressiva”, disse declarou Wladimir Waller.

Ainda de acordo com o Cônsul-geral, os eleitores demoram cerca de cinco minutos para votar. Duas das 58 urnas eletrônicas que estão em Lisboa apresentaram problemas e tiveram de ser substituídas.