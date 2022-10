Presidente do TSE, Alexandre de Moraes vota em São Paulo: ‘vote e volte pra casa’

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, informou que, até o momento, as eleições ocorrem com absoluta tranquilidade. Ele vai acompanhar a apuração dos votos em Brasília, durante a tarde. Antes, na manhã deste domingo, por volta das 9h, votou em uma escola de São Paulo. As informações são do G1 Nacional.

"Nós temos certeza que no final do dia teremos os resultados com tranquilidade e eu peço ao eleitor que compareça, vote e volte pra casa, vá almoçar e aproveite o domingo", declarou.