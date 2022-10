Pará já registrou seis crimes eleitorais com prisões neste domingo; entenda

O Pará já registrou seis crimes eleitorais até as 10h da manhã deste domingo (2), durante a votação do primeiro turno das eleições gerais. A informação é do Ministério da Justiça, que já aferiu 275 crimes eleitorais em todo o Brasil.

Dos seis crimes, dois foram de compra de votos e um crime foi de boca de urna. Seis pessoas já foram presas em flagrante no estado.