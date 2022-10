Candidato à reeleição, Helder Barbalho vota em colégio no bairro do Paar, em Ananindeua

Eram quase 11h da manhã quando o governador Helder Barbalho, candidato à reeleição pelo MDB, chegou com a família para votar na Escola Estadual Cívico Militar Dom Alberto Galdêncio Ramos, no bairro do Pará, em Ananindeua.

Acompanhado da família, da candidata a vice-governadora, Hana Ghassan, do candidato ao Senado pelo PT, Beto Faro, e assessores, Helder Barbalho votou na 72ª Zona Eleitoral, na 246ª seção, onde há mais de 6 mil eleitores cadastrados.

Governador votou ao lado da família (Tarso Sarraf / O Liberal)

Ele foi cumprimentado por muitos eleitores, posou para fotografias e foi aplaudido. Pediu para que a população não deixe de votar no dia de hoje e que confie nas instituições democráticas. " A festa da democracia tem que prevalecer". Ele também disse que a prioridade do seu novo governo, caso eleito, é dar continuidade äs mais de 1.400 obras existentes no Estado, sobretudo nas áreas de "educação, água e saneamento e saúde".

"Que Deus possa me permitir continuar governador deste estado pra poder fazer muito mais, trabalhar muito mais. Tenho consciência que ao longo deste período fizemos muito, mas tenho humildade para reconhecer que muita coisa ainda precisa ser feita. E entendo a oportunidade de continuar governador para retribuir essa confiança com muita trabalho, muita disposição, para garanti que o pará possa crescer, se desenvolver e sanar os problemas ainda existentes.