PF realiza busca e apreensão no comitê de Rafael Ribeiro, candidato à Prefeitura de Parauapebas

A Polícia Federal realizou, na tarde desta sexta-feira (4), uma operação de busca e apreensão no comitê de campanha de Rafael Ribeiro (União Brasil), candidato à prefeitura de Parauapebas. A ação ocorreu por volta das 12h40, no imóvel localizado na Avenida Tupinambá, no Bairro Parque dos Carajás.

Segundo o Portal Correio de Carajás, por volta das 13h30, uma mulher chegou ao local e tentou contato, mas foi orientada pelos policiais a retornar em outro momento. A operação foi conduzida com veículos descaracterizados e, até o momento, a Polícia Federal não divulgou detalhes sobre a motivação da ação ou se houve emissão de mandados de prisão.

Na véspera, o Ministério Público do Estado do Pará instaurou um procedimento investigatório para apurar o conteúdo de um áudio que circula em aplicativos de mensagens. Nele, uma voz atribuída a um secretário municipal sugere um esquema para desviar recursos públicos em benefício da campanha de Rafael Ribeiro.

O áudio menciona o envolvimento de uma empresa de informática, responsável por levantar R$ 4 milhões para financiar a prática de boca de urna no dia das eleições. A Promotoria de Justiça assumiu a investigação, com previsão de conclusão em 30 dias, devido ao suposto uso de recursos públicos no esquema.

O Grupo Liberal solicitou informações à Polícia Federal e aguarda resposta.