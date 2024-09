MP apura caso de suposta compra de voto por prefeito e vice-prefeito de Santa Maria do Pará

Um vídeo divulgado nas redes sociais na última semana mostrou os atuais prefeito e vice-prefeito de Santa Maria do Pará, Alcir Costa (PSD) e Darlan Wagner (Avante), respectivamente, em uma conversa que pode configurar compra de voto. O caso teria ocorrido em uma reunião com os servidores públicos municipais e prestadores de serviços da Prefeitura, realizada na terça-feira (27).

As imagens incluem falas de reafirmação relacionadas à participação em carreatas e atos de campanha como condição para a manutenção dos empregos. O Grupo Liberal tentou contato com os políticos, mas não obteve sucesso.

Investigação

Procurado pela redação, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) afirmou, por meio da Promotoria Eleitoral da 4ª ZE, que tomou conhecimento do caso e ele será incluído em procedimento administrativo para apurar o ocorrido, com notificação do candidato e envolvidos para prestarem informações.

“Além disso, a Promotoria Eleitoral comunica que segue acompanhando o processo eleitoral, com realização de reuniões com representantes de partidos e órgãos de fiscalização e controle, assim como expede recomendações para que sejam respeitadas a legislação e prevenir crimes”, informou o órgão, nesta segunda-feira (2).

O procurador Alan Mansur havia explicado à reportagem, no final de semana, o que poderia acontecer se a denúncia chegasse até o Ministério Público Eleitoral (MPE). “Em tese, o caso pode se incluir como compra de voto e também abuso do poder político. Caso confirmado, o MP eleitoral pode entrar com ação judicial na Zona Eleitoral, postulando aplicação de multa e cassação de registro (ou mandato eleitoral, caso eleito) e inelegibilidade por 8 anos”, destacou.

As imagens

“Quantos funcionários tem aqui? A maioria. Sabe quantos querem tomar o lugar de vocês? Eu, o Alcir e o Ney a gente não consegue brigar, só nós três, com aquele grupo todinho. Então, a gente precisa de cada um de vocês defendendo o trabalho de vocês, defendendo a família de vocês”, afirma o vice-prefeito Darlan.

Em outro trecho do vídeo, ele volta a defender que os servidores precisam se unir com o objetivo de reeleger Alcir Costa, fazendo uma suposição do que pode vir a acontecer caso o grupo deles não saia vencedor do pleito eleitoral. “Se nós perdemos a eleição, nós perdemos o nosso emprego, a nossa família vai passar por uma… vai ter que passar por outra [gesticula com as mãos] para recomeçar de novo. Então, a gente não pode deixar isso acontecer”, acrescenta.

Eleições em Santa Maria

Além da coligação “Juntos somos mais fortes” (PSD/Avante/Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania)), liderada por Alcir e Darlan, outros dois grupos disputam a eleição em Santa Maria do Pará. São eles: coligação “Por amor a Santa Maria” (Republicanos/Podemos/PP), que tem como candidato majoritário César do Asfalto; e a coligação “Juntos, construindo o futuro” (MDB/PDT/ Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)/União, liderada por Diana Melo.