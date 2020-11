Maioria dos eleitores se declara decidida sobre escolha entre Edmilson e Eguchi, aponta Ibope

Conforme o levantamento feito pelo Ibope, para 85% dos entrevistados a decisão do voto para Prefeito de Belém é definitiva. No entanto, 15% declararam que ainda podem mudar de opinião no decorrer da campanha, ao conhecer melhor os candidatos e suas propostas. No que se refere aos segmentos, um dos principais destaques em relação a essa pergunta é que a decisão de voto é definitiva, principalmente, entre as pessoas com maior faixa de renda, alcançando 93% dos que têm renda familiar acima de 5 salários mínimos, enquanto o percentual foi de 78% entre os que vivem com até um salário mínimo. Ou seja, 22% das pessoas que responderam à pesquisa e possuem renda familiar de até 1 salário mínimo ainda podem mudar o voto.

Os homens são os que estão mais decididos (88%), enquanto 12% deles admitiram que ainda podem mudar de opinião. Já entre as mulheres, 17% afirmaram que podem mudar de opinião e 83% tomaram uma decisão definitiva.

LEIA MAIS

Quanto à faixa etária, os que têm 55 anos ou mais tiveram o maior percentual entre os que já têm voto definido (88%) e o menor percentual (11%) dos que ainda podem mudar de voto. Na outra ponta, o maior percentual de pessoas que ainda podem mudar de votos está entre os que têm de 25 a 34 anos (20%), enquanto 79% dos entrevistados nessa faixa etária disseram que a decisão é definitiva.

Entre os que declararam voto em Eguchi, 11% afirmaram que ainda podem mudar de ideia, enquanto 88% estão decididos a manter o apoio ao delegado. Já entre os que declararam voto em Edmilson, 14% admitiram que podem mudar de opinião e 85% tomaram uma decisão definitiva. Além disso, 32% dos entrevistados disseram que votariam branco/nulo confirmaram que ainda podem mudar de voto e para 68% a decisão é definitiva.