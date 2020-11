IBOPE: veja a avaliação de Belém sobre Zenaldo Coutinho, Helder Barbalho e Jair Bolsonaro

Os eleitores entrevistados também foram questionados sobre o acham das atuais administrações municipal, estadual e federal. Confira abaixo as avaliações!

JAIR BOLSONARO

Nesta questão, observou-se uma pequena queda, em comparação ao último levantamento, entre os que avaliam a administração do presidente Jair Bolsonaro ruim (11%) ou péssima (33%), somando 44% dos entrevistados. Na primeira pesquisa Ibope feita no dia 02 de outubro, esse percentual era de 43%, depois caiu para 39% no levantamento realizado no dia 23 de outubro, subiu para 46% na pesquisa do dia 14 de novembro e caiu 2% agora, chegando a 44%.

Por outro lado, 27% dos eleitores ouvidos consideram a administração do presidente ótima (13%) ou boa (14%). Na primeira pesquisa, esse percentual era de 29%, foi para 30% na segunda pesquisa, depois 29% no terceiro levantamento. Quanto aos que avaliam a atual gestão federal como regular, eram 28% dos entrevistados na pesquisa do dia 02 de outubro, foi para 30% no levantamento seguinte, voltou para 29% no do dia 14 de novembro e agora está em 27%.

Nessa nova pesquisa, apenas 1% não sabem ou não quiseram avaliar a administração do atual presidente.

HELDER BARBALHO

Os entrevistados também avaliaram a gestão do governador Helder Barbalho. Para 34% ela é ótima (11%) ou boa (23%). O percentual caiu em relação ao último levantamento, do dia 14 de novembro, quando 39% disseram considerar a administração estadual ótima/boa. Já os que consideram o governo de Helder ruim (7%) ou péssimo (15%) representam 22% do total. O percentual era de 21% na pesquisa anterior e de 19% nos dois primeiros levantamentos.

Já os que consideram a administração estadual regular representam 43% do total – no levantamento anterior correspondia a 25% dos entrevistados.

ZENALDO

Indagados sobre a forma como o prefeito Zenaldo Coutinho vem administrando a cidade, 76% dos entrevistados responderam que desaprovam, uma queda em comparação aos dois últimos levantamentos, quando a desaprovação alcançou 83% dos entrevistados. Por outro lado, subiu de 13% para 17% a aprovação, enquanto 7% dos eleitores consultados não sabem ou não quiseram opinar.

Ainda em relação ao prefeito Zenaldo Coutinho, 61% dos entrevistados avaliam a administração dele como péssima (49%) ou ruim (12%) e 8% consideram ótima (1%) ou boa (7%). Na pesquisa anterior, 68% avaliaram a gestão municipal péssima/ruim e 7% ótima/boa. Já que os consideram a administração do atual prefeito regular representam 30% do total – representava 23% no último levantamento e 27% nos dois primeiros.

A PESQUISA

O levantamento foi realizado de maneira presencial, ouvindo 602 pessoas entre os dias 18 e 20 de novembro de 2020. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que a probabilidade de os resultados retratarem o atual momento eleitoral é de 95%.

Encomendada pela TV Liberal, a pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Pará (TRE/PA) sob o protocolo Nº PA 08277/2020. Durante a abordagem para realização do levantamento, os entrevistadores utilizaram os equipamentos de proteção (EPIs) necessários para garantia da própria saúde e também a dos entrevistados.