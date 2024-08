Ítalo Abati é o segundo candidato à prefeitura de Belém a ser entrevistado pelo Grupo Liberal

O Grupo Liberal dá continuidade ao ciclo de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Belém e conversa com Ítalo Abati, de 31 anos, candidato pelo Partido Novo (Novo), nesta quarta-feira (28/8). Ele será o segundo a apresentar o seu plano de gestão para a cidade de Belém e defender as suas propostas. A entrevista acontece a partir das 12h30, com transmissão ao vivo nas plataformas digitais e redes sociais de O Liberal e Liberal +.

Todas as entrevistas possuem a duração de uma hora e seguem até o dia 12 de setembro, sempre às terças, quartas e quintas, das 12h30 às 13h30. A frente da conversa, estão os apresentadores Abner Luiz e Elisa Vaz. Além das perguntas diretas, os demais adversários também podem enviar perguntas de até 40 segundos ao candidato que estiver no estúdio.

Essa primeira rodada de conversas começou pela representante da Unidade Popular (UP), Raquel Brício, que apresentou suas propostas na terça-feira (27/8). Após a participação de Abati, nesta quarta-feira, será a vez do candidato do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Delegado Eguchi, fechar o primeiro ciclo, apresentando o seu plano para a cidade, na quinta-feira (29/8).

Ítalo Abati

O candidato do Novo tem como vice o arquiteto e urbanista Acilon Baptista, de 37 anos em uma chapa sem coligações, com um total de 18 candidatos a vereadores para a Câmara Municipal. Abati é professor no ensino superior, especialista em direito processual, constitucional e público, além de mestre em gestão de conhecimento pelo desenvolvimento socioambiental da Amazônia. No ambiente político, já foi candidato a vereador de Belém em 2020, totalizando 1.544 votos no pleito.