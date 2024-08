Grupo Liberal dá início as entrevistas com candidatos à prefeitura de Belém

Nesta terça-feira (27/8), o Grupo Liberal começa uma série de entrevistas com os nove candidatos aptos para disputar a Prefeitura de Belém no primeiro turno das eleições de 2024. Raquel Brício, do partido Unidade Popular (UP), será a primeira. Até 12 de setembro, sempre em dias úteis - terças, quartas e quintas -, os eleitores vão poder entender as propostas, objetivos e ideias de cada político para o cargo pretendido.

A iniciativa será transmitida ao vivo pelas plataformas digitais e redes sociais de O Liberal e da Rádio Liberal+, e terá apresentação de Abner Luiz e Elisa Vaz. Um resumo com os principais pontos abordados será publicado nos impressos de O Liberal e Amazônia Jornal, no dia seguinte, com QR Code para o vídeo na íntegra. Os leitores também poderão conferir matérias especiais aos domingos.

Na primeira semana, três candidatos irão participar. Depois de Raquel Brício, Ítalo Abati (NOVO) participará da programação na quarta-feira (28) e, na quinta-feira (29), será a vez do Delegado Eguchi (PRTB). O cronograma para a definição da ordem das entrevistas se baseou em uma média das últimas pesquisas eleitorais de intenção de votos - na eventualidade de ausência de algum candidato, não haverá substituição.

Felipe Melo, diretor de conteúdo do Grupo Liberal, afirma que a cobertura das eleições já faz parte do calendário do jornalismo da empresa. Desde junho, uma série de produtos especiais tem sido desenvolvida para manter o cidadão informado sobre o período. “Estamos dando essa oportunidade para todos os candidatos: mesmo tempo e formato igual, para que todos tenham essa isonomia e possam participar desse momento, que é importante para a sociedade”, pontua.

“Há dois meses, começamos a fazer produtos voltados [para as eleições de 2024], explicando perguntas básicas, o que faz um prefeito, um vereador… Ainda na época da pré-candidatura, apresentamos os pré-candidatos e suas propostas. Recentemente, fizemos matérias especiais com os vice-candidatos e estamos o tempo todo noticiando a agenda e resumo do dia, sempre nessa pegada mais didática”, completa Melo.

Dinâmica

As entrevistas terão duração de 1h - iniciando sempre às 12h30. Esse ano, o diretor do Grupo Liberal destaca um diferencial: a dinâmica contará com interações entre os adversários. “O candidato que estará no estúdio vai responder as perguntas dos outros oito adversários. Essas perguntas serão enviadas, já gravadas e o entrevistado vai poder responder a esses questionamentos”, enfatiza.

Entrevistas serão transmitidas pela rádio

As entrevistas com os candidatos serão transmitidas pela emissora multiplataforma Liberal+. Abner Luiz, diretor do sistema Liberal de rádios, considera que a programação é fundamental para o período político. “Uma chance de deixar o ouvinte e internauta bem informado sobre as propostas dos candidatos”.

Informação e transparência

Na opinião de Elisa Vaz, repórter e apresentadora do Grupo Liberal, as entrevistas com os candidatos vão contribuir para uma eleição mais informada e transparente. Ela estará à frente dos questionamentos, junto com Abner Luiz, no estúdio da rádio Liberal+. “Os eleitores poderão conhecer melhor as propostas de cada um dos candidatos e, assim, tomar decisões mais conscientes”.

“O Grupo Liberal, por meio desta série de entrevistas, vai colaborar para o fortalecimento dos debates políticos, dando espaço para os nove concorrentes e possibilitando que eles mesmos façam perguntas entre si. Então, além de ser uma grande oportunidade profissional para mim, entrevistar os candidatos à Prefeitura de Belém neste ano também será uma forma de divulgar ao público os posicionamentos desses políticos”, finaliza Elisa.

Quem é Raquel Brício

Primeira entrevistada da rodada realizada pelo Grupo Liberal, Raquel Brício tem 32 anos, é natural de Moju, no nordeste do Pará, e iniciou a carreira política em um movimento estudantil no atual Instituto Federal do Pará, em 2007. Ela se mudou para Belém aos 12 anos para estudar. Em 2020, concorreu ao cargo de vereadora de Belém e, em 2022, foi candidata a deputada estadual, mas não foi eleita para nenhuma das vagas.

Raquel é formada em gestão de recursos humanos e é estudante de Direito da Universidade Federal do Pará. Ela é agente de segurança pública, atuando como guarda portuária federal na Companhia Docas do Pará, é diretora do Sindicato dos Portuários do Pará e Amapá e coordenadora nacional do Movimento Luta de Classes. A candidata já foi do Diretório Central dos Estudantes da UFPA.