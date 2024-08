Raquel Brício defende criação de empresa municipal de transporte em Belém

Geração de empregos, moradia e melhorias no transporte público foram alguns dos temas debatidos na manhã desta terça-feira (27/8), na primeira entrevista do ciclo de conversas com os candidatos à prefeitura de Belém. A representante da Unidade Popular (UP) no pleito municipal deste ano defendeu ações como a retomada de cargos e a realização de concursos, para ampliar a quantidade de vagas em diversos setores. A candidata também explicou sobre a pauta prioritária do seu plano de governo, que prevê a criação de uma empresa estatal de transporte público, o que, segundo ela, aumentaria a receita do município e melhoraria a qualidade do transporte.

“A gente acredita que a prefeitura tem como influenciar e pode influenciar diretamente, e não pode ficar completamente na mão do mercado, porque o mercado sempre vai se comportar de acordo com o lucro, então os setores que não dão lucro, também não terão investimento”, defendeu Brício sobre incentivos à geração de empregos.

Questionada sobre planos e estratégias para ampliar a oferta de vagas, ela ainda defende retomar cargos extintos e os concursos públicos como mecanismos de ação. “A gente defende a realização de concursos públicos, a retomada de cargos extintos, que ainda são necessários, como merendeiras e porteiros que hoje são terceirizados”, acrescenta.

Transporte público

“A gente acredita que o transporte público é um setor que poderia gerar renda, mas só está gerando ônus, então a nossa proposta de criar uma empresa municipal para o transporte público, seria uma empresa totalmente auto suficiente”. Essa é uma das principais propostas do seu plano de governo, caso seja eleita. A candidata explica que o seu objetivo é trazer para o município a responsabilidade pelo transporte urbano, que, segundo ela, é algo já previsto na constituição.

Sobre os problemas de mobilidade em Belém, Raquel aponta a dependência das empresas privadas para o serviço de transporte público como um dos principais problemas no sistema. Ela defende que a criação da empresa municipal, devolverá o lucro gerado ao município, viabilizando a manutenção e a operação do transporte na cidade. Outra marca importante da estatal é o alcance, que diferente das empresas privadas atende ao público sem objetivar apenas o lucro.

“O dinheiro da passagem vai entrar e ele vai sustentar todo o sistema, inclusive pagando salários mais adequados e com uma jornada menor para os rodoviários… Quando a gente fala do privado, ele só investe onde dá lucro, tem lugares que não possuem linhas de ônibus porque não dá lucro”.

Outras pautas abordadas na entrevista foram quanto a moradia e alimentação. Brício promete ações como a criação de restaurantes populares para atender a demanda dos mais vulneráveis por alimentação de qualidade, assim como ações em moradia, também com foco em famílias em situação de vulnerabilidade. Ela também apontou a criação de um laboratório