Grupo Liberal entrevista Raquel Brício, candidata à Prefeitura de Belém, nesta terça-feira (27.08)

O Grupo Liberal inicia nesta terça-feira (27.08) a série de entrevistas com os nove candidatos na disputa à Prefeitura de Belém no primeiro turno das eleições de 2024. Raquel Brício, do partido Unidade Popular (UP), será a primeira a responder às perguntas e apresentar suas propostas.

A entrevista começa às 12h30, com apresentação de Abner Luiz e Elisa Vaz, e será transmitida ao vivo pela emissora multiplataforma Liberal+ e pelas plataformas digitais e redes sociais de O Liberal e da Rádio Liberal+.

Além das perguntas dos apresentadores, os entrevistados responderão às perguntas dos outros candidatos adversários na disputa.

Raquel Brício

Raquel Brício tem 32 anos, é natural de Moju, no nordeste do Pará, e iniciou a carreira política em um movimento estudantil no atual Instituto Federal do Pará, em 2007. Ele concorreu ao cargo de vereadora de Belém nas últimas eleições municipais, em 2020, e foi candidata a deputada estadual dois anos depois, mas não se elegeu para nenhuma das vagas.

Raquel é formada em gestão de recursos humanos e é estudante de Direito da Universidade Federal do Pará. Trabalha como agente de segurança pública, atuando como guarda portuária federal na Companhia Docas do Pará. A candidata também é diretora do Sindicato dos Portuários do Pará e Amapá e coordenadora nacional do Movimento Luta de Classes.