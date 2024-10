ítalo Abati declara apoio a Éder Mauro no segundo turno das eleições para a prefeitura de Belém

O candidato Ítalo Abati (NOVO) declarou apoio a Éder Mauro (PL) no segundo turno das eleições para a prefeitura de Belém. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Ítalo também expressou oposição à candidatura de Igor Normando (MDB).

"Sem permutas, sem trocas, sem promessas, sem cargos, sem secretarias, sem fazer da política uma mesa de negócios... Nossa posição aqui é individual e autêntica... Não há apoio formal, e sim o nosso posicionamento... Não estamos felizes com o rumo que a votação trilhou a partir da mentalidade atual dos nossos eleitores... Estamos diante de duas opções que não contemplam nossa nova mentalidade ou mesmo o conceito de nova política...", escreveu Abati.

Ele também afirmou ter formas de visão política distintas em relação ao candidato Delegado Éder Mauro. "Mas acreditamos que seja a opção coerente pra não termos uma Belém vendida e que a longo prazo sofra decadência...", escreveu.

No vídeo, ele se manifesta contra a candidatura do candidato do MDB. "Somos antagônicos e terminantemente contrários à candidatura de Igor Normando como forma de perpetuação de poder e oligarquia familiar”, disse Ítalo Abati.

VEJA MAIS

No primeiro turno das eleições, Ítalo Abati ficou em sexto lugar em número de votos, entre os nove candidatos que disputaram a Prefeitura de Belém. O candidato do novo recebeu 4.028 votos, o que representa 0,50% do total.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)