IPEC: Helder mantém liderança com 76%; Zequinha tem 19%

A terceira e última pesquisa eleitoral realizada a pedido da TV Liberal pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), divulgada neste sábado (1º), não apresenta grande variação em relação às duas anteriores e aponta, segundo os dados coletados, para a vitória de Helder Barbalho, candidato do MDB à reeleição para o cargo de governador do Pará.

De acordo com os números para o cenário de votos válidos, quando são excluídos os brancos, nulos e indecisos, conforme considera o Tribunal Superior Eleitoral na contagem final após a votação, Helder Barbalho soma 76% das intenções de voto. Zequinha Marinho, do PL, aparece na segunda colocação, com 19%. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa somar 50% mais um dos votos válidos na apuração oficial.

Na sequência, a pesquisa mostra um empate na terceira posição entre Adolfo Oliveira (PSOL), Paulo Roseira (Agir), Sofia Couto (PMB) e Doutor Felipe (PRTB), cada um com 1% das intenções de voto. Cleber Rabelo (PSTU) e Major Marcony (Solidariedade) não pontuaram na pesquisa.

Os resultados desta pesquisa reforçam que houve baixa variação na pontuação de cada candidato durante as três pesquisas divulgadas, ao longo do mês de setembro, sendo a primeira divulgada em 2 de setembro e a segunda em 24 de setembro. Nas duas primeiras pesquisas, Helder Barbalho tinha 77% das intenções de voto. Já Zequinha Marinho tinha 15% e na segunda, 18%.

Os candidatos Adolfo Oliveira, Paulo Roseira e Sofia Couto mantiveram a mesma pontuação nas três pesquisas. Dr Felipe chegou a marcar 2% na primeira sondagem, depois ficou com 1%. Cleber Rabelo pontuou apenas na primeira pesquisa. Já Major Marcony marcou 1% na primeira e segunda pesquisa.

Já no cenário da pesquisa estimulada, quando são considerados na contagem os votos brancos, nulos e o percentual de indecisos, Helder Barbalho manteve os mesmos 72% registrados também na última pesquisa. Zequinha Marinho tem 18% no atual levantamento. Adolfo Oliveira, Doutor Felipe, Paulo Roseira e Sofia Cleber Rabelo e Major Marcony não pontuaram também na pesquisa de votos totais. Neste quadro, a intenção para voto branco ou nulo chega a 2% e aqueles que não sabem ou não opinaram vão a 4%.

As três sondagens mostram que o percentual de brancos, nulos e indecisos foi caindo ao longo do mês. Branco e nulo saiu de 7% na primeira pesquisa para 2% na segunda e o mesmo índice foi registrado na atual. Já o percentual de indecisos caiu de 9% para 5% e agora está em 4%.

Rejeição

O Ipec também pesquisou nos três levantamentos o índice de rejeição aos candidatos, perguntando em quais dos nomes o eleitor não votaria de jeito nenhum.

Assim como nas pesquisas anteriores, Zequinha Marinho lidera neste quadro, com 31%. No primeiro levantamento o número era de 23% e foi a 27% na pesquisa divulgada em 24 de setembro. Helder Barbalho registra no atual levantamento 16%, mesmo índice da primeira pesquisa, em 2 de setembro. No segundo levantamento, o número era de 14%.

Nesta terceira pesquisa, Major Marcony tem rejeição de 11%, seguido por Adolfo Oliveira, com 10%. Cleber Rabelo, Doutor Felipe, Paulo Roseira tiveram 9% de rejeição cada um. O índice de entrevistados que poderiam votar em qualquer candidato caiu de 7% na segunda pesquisa para 2%. Na primeira sondagem o índice era de 6%. Não souberam responder esse tema da rejeição 26% dos entrevistados.

O Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) realizou a terceira pesquisa de intenção de voto no estado do Pará a pedido da TV Liberal, de forma presencial, entre os dias 28 e 30 de setembro. Foram entrevistados 800 eleitores em 38 municípios do Estado. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra, gerando um nível de confiança de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará sob o protocolo de número PA06973/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08522/2022.