Pesquisa IPEC: Beto chega a 34%; Mário tem 25%

O Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) também realizou nova pesquisa para a disputa de uma vaga ao Senado pelo Pará, a pedido da TV Liberal, divulgada neste sábado (1º). No cenário de votos válidos, quando são excluídos os votos brancos, nulos e os indecisos, tal como é realizado na contabilização final e oficial da eleição pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Beto Faro (PT) lidera com 34% das intenções de voto. Mário Couto tem 25%. Na terceira posição aparece Flexa Ribeiro com 12%, seguido pelo empate entre Pioneiro e Jardel, com 10%. Renata Fonseca chega a 4% das intenções de voto. Paulo Castelo Branco e Professor João Santiago tem 2% cada. Elielton Lira e Gideon tem 1% e Sabbá não pontou nesta terceira pesquisa.

VEJA MAIS

Na primeira pesquisa realizada pelo IPEC, divulgada no dia 2 de setembro, Beto Faro pontuou com 20% e foi a 27% na segunda pesquisa, divulgada em 24 de setembro. Já Mario Couto tinha 25% na primeira e foi a 28% na segunda. Flexa Ribeiro registrou 15% na primeira pesquisa e 13% na segunda. Delegado Jardel registrou 14% e depois 8%. Pioneiro teve 11% e foi a 14% no segundo levantamento. Renata Fonseca chegou a ter 5% na primeira pesquisa e depois foi para 3%. Professor João Santiago somou 4% na primeira pesquisa e 3% na segunda. Gideon teve 1% e depois 2%/ Já Sabbá tinha 3% na primeira e depois foi a 1%, mesmo percentual de Elielton Lira na segunda pesquisa.

Indecisos para vaga ao Senado somam 17%

No cenário de votos totais, quando são considerados os brancos, nulos e indecisos, Beto Faro (PT) lidera com 25%, seguido por Mário Couto (PL), com 19% das intenções de voto. Flexa Ribeiro (PP) tem 9% e Pioneiro (PSDB) ficou com 8%. O candidato Delegado Jardel, do Podemos, tem 7% e Renata Fonseca (PRTB) 3%. Elielton Lira (Avante), Gideon (Agir), Paulo Castelo Branco (Pros) e João Santiago (PSTU) registraram 1% das intenções de voto cada um. Sabbá, do PMB, não pontuou nesta terceira pesquisa.

Já as intenções de voto branco ou nulo somaram 7% e aqueles que não souberam responder ou preferiram não opinar, considerados como indecisos, chegam a 17%.

Na primeira pesquisa, divulgada no dia 2 de setembro, mostrava um empate técnico entre Beto Faro e Mário Couto, com 12% e 15%, respectivamente. Flexa estava com 9%, Pioneiro 7% e Delegado Jardel 8%, sendo os cinco candidatos que mais pontuaram no primeiro levantamento. Já a segunda pesquisa, divulgada em 24 de setembro, apresentou um empate entre Beto Faro e Mário Couto, com 20%, seguidos por outro empate entre candidatos, com Flexa com 10% e Pioneiro, também com 10%. No segundo levantamento, Jardel registrou 7%. Renata Fonseca pontuou com 3% na primeira pesquisa e 2% na segunda. Já Elielton Lira somou os mesmos 1% na segunda pesquisa, tal como Gideon e Paulo Castelo Branco. Professor Santiago tinha 2% na primeira e segunda pesquisa, enquanto Sabbá registrava 2% e depois 1%.

As intenções de voto branco ou nulo caíram de 14% na primeira pesquisa para 8% na segunda e agora estão em 7%. Já o quadro de indecisos saiu de 27% no primeiro levantamento para 18% no segundo e agora está em 17%.

O Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) realizou a terceira pesquisa de intenção de voto no estado do Pará a pedido da TV Liberal, de forma presencial, entre os dias 28 e 30 de setembro. Foram entrevistados 800 eleitores em 38 municípios do Estado. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra, gerando um nível de confiança de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará sob o protocolo de número PA06973/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08522/2022.