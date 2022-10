Pesquisa Ipec: No Pará, Lula tem 51%; Bolsonaro 39%

A terceira pesquisa do Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), realizada a pedido da TV Liberal e divulgada neste sábado (1º), também levantou dados da preferência dos paraenses para a disputa presidencial.

No cenário da pesquisa IPEC realizada no Pará de votos válidos, onde não são considerados na somatória total as intenções de votos brancos, nulos e indecisos – tal como é feito na contagem final pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – o candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva, tem 51% das intenções de voto entre os paraenses. Neste quadro, Bolsonaro tem 39% do total. Ciro Gomes e Simone Tebet aparecem novamente empatados, com 4%. Soraya e Sofia registraram 1%. Felipe D’Ávila, Léo Péricles e Vera Lúcia não pontuaram. Padre Kelmon e Eymael, segundo o Ipec, não foram mencionados.

Na primeira pesquisa neste cenário de votos válidos, divulgada em 2 de setembro, Lula tinha 47% das intenções de voto entre os paraenses e, depois, em 24 de setembro, foi a 49%. Já Bolsonaro passou de 38% para 39%. Ciro Gomes tinha 9% e foi a 6%. E Simone Tebet tinha 4% e chegou a 5% na segunda pesquisa. Já Soraya manteve os mesmos 1% na primeira e segunda pesquisa. Sofia Manzano não foi mencionada na primeira pesquisa, de acordo com o Ipec e, no segundo levantamento, não chegou a pontuar, assim como Felipe D’Ávila e Léo Péricles. Vera Lúcia chegou a ter 1% das intenções de voto na primeira pesquisa, mas não pontuou na segunda. De acordo com a pesquisa IPEC entre os paraenses, Eymael não pontuou na primeira pesquisa e não foi mencionado na segunda pesquisa, tal como Padre Kelmon, segundo o Ipec.

Votos totais

No cenário da pesquisa de votos totais, quando são considerados no levantamento as intenções de voto branco, nulo e aqueles que não responderam ou ainda não sabem, Lula tem 49% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro, do PL, tem 37%.

Neste levantamento, Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) surgem empatados na escolha dos paraenses, com 4%. Soraya Thronicke, do União e Sofia Manzano, do PCB, tem 1% das intenções de voto cada uma. Felipe D’Ávila (Novo), Léo Péricles (UP) e Vera Lúcia (PSTU) não pontuaram. Eymael (DC) e Padre Kelmon (PTB), segundo o Ipec, não foram citados. A soma daqueles que afirmaram na pesquisa que vão votar branco ou nulo é de 2% e os entrevistados que não sabem ou preferiram não opinar chega a 2%.

Na primeira pesquisa realizada pelo Ipec no Pará, divulgada em 2 de setembro, Lula tinha 44% das intenções de voto neste cenário e, na segunda, 46%. Bolsonaro registrou 35% no primeiro levantamento e foi a 37% na segunda pesquisa, mesmo percentual na terceira pesquisa. Ciro Gomes somou 9% na primeira pesquisa e 5% na segunda. Já Simone Tebet tinha 3% e depois 5%. Soraya manteve os mesmos 1% na primeira e na segunda pesquisa. Vera Lúcia registrou 1% na primeira e não pontuou na segunda pesquisa, assim como Sofia Manzano, que não pontuou no segundo levantamento. Felipe D’Ávila e Léo Péricles não pontuaram na pesquisa realizada com o eleitorado paraense na segunda pesquisa, em 24 de setembro. Na primeira pesquisa, em 2 de setembro, brancos e nulos somaram 3% e, na segunda, 1%. Já os indecisos eram 5% e, depois, 4%.

O Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) realizou a terceira pesquisa de intenção de voto no estado do Pará a pedido da TV Liberal, de forma presencial, entre os dias 28 e 30 de setembro. Foram entrevistados 800 eleitores em 38 municípios do Estado. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra, gerando um nível de confiança de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará sob o protocolo de número PA06973/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08522/2022.