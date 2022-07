Eleição 2022: O que faz o Presidente da República? Veja direitos e deveres do cargo

O Presidente da República do Brasil é eleito por meio de votação direta, sendo necessário 50% dos votos válidos e obrigatórios. Caso não alcance a porcenrtagem será necessário iniciar um segundo pleito, com os dois mais votados. Uma vez eleito, o presidente ocupa o cargo ao longo de quatro anos e pode se reeleger nas eleições para o cargo seguinte. À frente do país, recebe o título de chefe máximo do Executivo e acumula diferentes funções.

VEJA MAIS

O que faz o Presidente da República?

O Presidente da República é a autoridade máxima do poder legislativo e responsável pelas ações e decisões cotidianas da política brasileira, seguindo a Constituição Federal. Visa contribuir com o fomento de políticas públicas e programas governamentais – tais como, sugerir novas leis, criar programas sociais, entre outros, além de nomear os chefes de pastas, que são os ministros, dentre outras atividades. É importante destacar que o presidente é o chefe das Forças Armadas.

Quem pode concorrer para presidente da república?

Para participar de uma eleição para Presidente da República é necessário cumprir algumas etapas. São elas:

Ter idade mínima de 35 anos;

Ter nascido no Brasil;

Estar em dia com a justiça eleitoral;

Ter domicílio eleitoral no país;

Integrar um partido político.

Quanto ganha um presidente?

No Brasil, o presidente recebe R$ 30.934,70, sem imposto de renda, e R$ 22.203,99 com dedução.

O que somente o chefe do Executivo pode fazer? ​

Decretar intervenção federal nos Estados;

Celebrar tratados, convenções e atos internacionais (estão sujeitos a aprovação do Congresso);

Declarar guerra em situação de agressão financeira ou celebrar paz;

Decretar Estado de Defesa e de Sítio.

Quem o presidente pode nomear?

​Comandantes das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica);

Ministros dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal (STF);

Procurador-geral da República;

Presidente e diretores do Banco Central.

­­­­Quantos e quais foram os presidentes da república?

Ao todo, o Brasil já teve 38 presidentes. São eles: