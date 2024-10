Grupo Liberal entrevista Igor Normando (MDB), nesta quinta-feira (17) para o 2º turno das eleições

O Grupo Liberal receberá nesta quinta-feira (17/10) o candidato à Prefeitura de Belém Igor Normando (MDB). Em entrevista, o emedebista terá a oportunidade de defender o seu plano de governo e responder algumas perguntas dos eleitores. A sabatina começa às 12h e terá 45 minutos de duração, sob o comando dos apresentadores Abner Luiz e Elisa Vaz. A entrevista é transmitida ao vivo, através do canal do YouTube de O Liberal e na rádio FM 98.9.

Após o resultado na primeira votação, na qual obteve 359.904 votos, equivalente a 44,89% dos votos válidos, Normando disputa o segundo turno das eleições municipais, marcadas para 27 de outubro, com o delegado Éder Mauro, que esteve nos estúdios do Grupo Liberal ontem.

Igor Normando tem 37 anos, e já foi eleito vereador de Belém, em 2012 e 2016, e deputado estadual, em 2022. Em fevereiro de 2023, assumiu a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) do Pará, onde permaneceu até junho deste ano.

Durante os mandatos anteriores, Igor se destacou como defensor da causa animal, e entre as propostas para a Prefeitura, ele afirma que pretende reestruturar o hospital veterinário municipal e criar uma plataforma digital que vai unificar todos os serviços públicos do município, inclusive com um espaço reservado à proteção animal.

No primeiro turno, o candidato defendeu uma fiscalização mais rígida no serviço de descarte de lixo em Belém, a criação de um fundo municipal para financiamento do transporte e a abertura de licitações fiscalizadas para empresas prestadoras do serviço.