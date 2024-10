2º turno em Belém: veja quando será divulgada a nova pesquisa Quaest

Com a proximidade do segundo turno das eleições municipais em Belém, a pesquisa Quaest, contratada pela TV Globo, divulgará um novo levantamento sobre a intenção de votos da população da capital paraense, destacando como se desenrola a disputa eleitoral entre Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL).

Até o dia do segundo turno, que ocorrerá no dia de 27 de outubro, a Quaest vai divulgar duas pesquisas de intenção de voto. A primeira no próximo sábado, 19 de outubro, e segunda no dia 26 de outubro, um dia antes do pleito eleitoral.

Quaest chegou próximo ao resultado do 1º turno

A última pesquisa Quaest, divulgada em 05 de outubro, um dia antes da votação, revelou que os números captados pelo instituto estavam próximos do resultado oficial apurado das urnas eletrônicas. Veja:

Igor Normando

Pesquisa Quaest: 43%

Resultado oficial: 44,89%

Éder Mauro

Pesquisa Quaest: 26%

Resultado oficial: 31,48%%

Outros candidatos

Neste pleito, a disputa à prefeitura de Belém contou com nove concorrentes. Além do resultado dos dois candidatos do segundo turno, a Quaest se aproximou da apuração oficial divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A pesquisa apontou que o atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), ficaria em terceiro lugar, com 13% dos votos. Ao final da apuração das urnas, o gestor conseguiu 9,78%. A Quaest acertou a posição que os candidatos Thiago Araújo (Republicanos) e Jefferson Lima (Podemos) ficariam: quarta e quinta colocação, respectivamente.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)