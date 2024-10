Entenda a diferença entre 1º e 2º turnos e o que leva uma eleição para 2º turno

No sistema eleitoral brasileiro, as eleições para cargos executivos, como presidente, governadores e prefeitos das cidades com mais de 200 mil eleitores, podem ser decididas em dois turnos. Essa estrutura é projetada para assegurar que o candidato eleito possua uma maioria significativa de apoio popular, promovendo uma governança mais representativa.

Primeiro Turno das Eleições Municipais

No primeiro turno, todos os candidatos registrados disputam os votos dos eleitores. Este turno é determinante em contextos onde um candidato consegue obter mais de 50% dos votos válidos, ou seja, a maioria absoluta. Votos válidos excluem brancos e nulos, sendo considerados apenas os votos direcionados a candidatos. Se um candidato alcança essa marca, ele é automaticamente eleito no primeiro turno.

Segundo Turno das Eleições Municipais

Caso nenhum candidato atinja mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, a eleição é levada ao segundo turno. Nele, apenas os dois candidatos mais votados no primeiro turno se enfrentam. Essa nova votação ocorre geralmente algumas semanas após a primeira, permitindo uma nova fase de campanhas e debates. O segundo turno garante que o eleito possua a maioria dos votos válidos, mesmo que essa maioria seja simples e não absoluta.

Quais cidades do Pará podem ter segundo turno nas eleições municipais?

Em 2024, número de paraenses que podem ir às urnas cresceu de 5.826.144, em 2022, para 6.182.763 nas eleições de 2024. Ou seja, o Estado ganhou mais de 356 mil novos eleitores (6,12%). Nesse cenário de crescimento, Parauapebas ultrapassou o quantitativo de 200 mil pessoas aptas a votar e passou a ser um dos municípios paraenses com possibilidade de 2º turno na escolha para prefeito.

Com isso, Belém, Ananindeua, Santarém e Parauapebas são as cidades que podem ocorrer segundo turno nas eleições municipais de 2024.

Principais Diferenças

A principal diferença entre os dois turnos é o número de candidatos e a necessidade de maioria. No primeiro turno, a disputa é ampla, com todos os candidatos na corrida. Já no segundo turno, a competição se restringe aos dois candidatos mais votados, garantindo que o vencedor possua, ao menos, uma maioria simples de apoio.

Outra diferença significativa está no comportamento dos eleitores e na dinâmica das campanhas. No primeiro turno, as campanhas tendem a ser mais fragmentadas, com candidatos buscando consolidar suas bases e alcançar o maior número de eleitores. Já no segundo turno, as estratégias são mais diretas e focadas, pois os candidatos buscam atrair o apoio dos eleitores que votaram em outros candidatos no primeiro turno.

O que leva a disputa para o 2º turno?

A principal razão para uma eleição ir para o segundo turno é a fragmentação do voto no primeiro turno. Em um cenário com muitos candidatos, a probabilidade de nenhum deles alcançar a maioria absoluta é alta. Isso é comum em eleições presidenciais e para governadores, onde o número de candidatos pode ser expressivo, refletindo a diversidade política do país.

Além disso, o sistema de dois turnos é uma ferramenta democrática importante, pois permite que o eleitorado reavalie suas opções. No segundo turno, eleitores que não viram seus candidatos preferidos avançarem têm a oportunidade de escolher entre as duas principais alternativas, frequentemente levando em conta novas alianças políticas e compromissos assumidos pelos candidatos remanescentes.