Eleições 2024: TRE-PA divulga balanço parcial de denúncias à Ouvidoria Judicial em Belém

Neste domingo (27/10), será decidido o segundo turno das eleições para prefeito de Belém, e a Ouvidoria Judicial Eleitoral (OJE) já está em operação. Conforme o balanço divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, até às 15h45, foram realizados 274 atendimentos.

No Disque-Eleitor (número 148) foram registrados 270 atendimentos ao longo do dia. Já no aplicativo Pardal foram recebidas 4 denúncias, sendo 2 de Belém e 2 de Santarém, no oeste paraense, onde também ocorre o segundo turno das eleições municipais.

Disque-Eleitor

A Ouvidoria Judicial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE do Pará) ampliou o horário de funcionamento do Disque Eleitor para melhor atender os moradores de Belém e Santarém, no segundo turno das eleições municipais de 2024. Neste domingo (27/10), o serviço vai funcionar das 7h às 17h, que é o horário de encerramento da votação.

Canal de atendimento telefônico gratuito da Justiça Eleitoral, no Pará, o Disque Eleitor também recebe ligações a cobrar. Ligando para o número 148 é possível obter informações sobre a situação eleitoral, multas eleitorais, convocação de mesários, local de votação, além dos documentos necessários para votar ou justificar a ausência.

Aplicativo Pardal

O Pardal é um aplicativo para realização de denúncias sobre diversos tipos de irregularidades durante as campanhas eleitorais no Brasil. O aplicativo, disponível gratuitamente nas lojas de dispositivos móveis (Android e Apple), encaminha as demandas ao Ministério Público Eleitoral para apuração.

Poderão ser denunciadas irregularidades como a compra de votos, o uso da máquina pública, o abuso de poder (político ou econômico), o uso indevido de meios de comunicação social, os crimes eleitorais e as propagandas irregulares.