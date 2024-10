Apuração Eleições 2024 Belém: assista ao vivo a divulgação dos resultados

Belém deverá saber, às 18h, deste domingo (27/10), quem será seu novo prefeito. A previsão foi divulgada pela Justiça Eleitoral, considerando os prefeitos matematicamente eleitos. Já em Santarém, a outra cidade paraense que houve 2º turno, é para às 19h. Saiba como acompanhar a contagem dos votos. Clique aqui e acompanhe a apuração das Eleições 2024 em Belém.

No primeiro turno das eleições municipais deste ano, Belém foi a primeira capital do país a definir o resultado e confirmar que haveria segundo turno. Às 18h59, a capital paraense já tinha 100% de suas urnas apuradas, situação que nunca havia ocorrido e foi comemorada pela Corte.

Em Belém, os candidatos Igor Normando (MDB) e Delegado Éder Mauro (PL) se enfrentam na busca pelo cargo mais alto do Executivo municipal, enquanto, no oeste do Pará, os concorrentes são JK do Povão (PL) e Zé Maria Tapajós (MDB).

Como acompanhar?

O sistema do Supremo Tribunal Federal oferece uma ferramenta para os eleitores que pretendem acompanhar ao vivo o número de votos contabilizados e a porcentagem de cada candidato. Clique aqui para acessar o site resultados.tse.