Eleições 2024: plano de operação é montado para casos de interrupção de energia no 1° turno

Um plano de operação de energia, foi elaborado para o primeiro turno das Eleições 2024, que acontecerá neste domingo (6). O objetivo é garantir a qualidade e a segurança no fornecimento de energia elétrica, além de assegurar o restabelecimento do sistema em caso de interrupções inesperadas nas áreas dos principais colégios eleitorais. A ação realizada pela Equatorial Pará, contará com 669 profissionais e 302 equipes de atendimento em todo o estado.

Com o trabalho preventivo, foi realizada a inspeção e manutenção nos circuitos que suprem os cartórios eleitorais e elaborada instruções de manobra para transferências de cargas prioritárias, em caso de necessidade. No dia da eleição, estarão alocadas em áreas estrategicamente definidas para atendimento prioritário como, por exemplo, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e o Centro de Atendimento ao Eleitor (CAE).

O suporte operacional dentro da sede do TRE, onde ocorrerá a apuração dos votos, também contará com uma equipe conectada ao Centro de Operações Integradas da distribuidora, com o intuito de priorizar o rápido restabelecimento do sistema em caso de falta de energia. Esse acompanhamento será feito até a publicação oficial dos resultados.

Tanto em Belém, quanto nas sedes da empresa, nos municípios de Castanhal, Altamira, Marabá e Santarém, equipes de áreas como Comunicação, TI, Segurança, Relacionamento com o Cliente e demais setores estarão de sobreaviso para qualquer eventual ocorrência.

Qualquer demanda relacionada à falta de energia, o cliente poderá acionar a empresa pelos canais oficiais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.