Pará registra quase 2 mil denúncias de irregularidades em campanhas eleitorais

Dados do aplicativo Pardal, criado pela Justiça Eleitoral em 2014, para receber denúncias de irregularidades em campanhas eleitorais, indicam que nas eleições municipais deste ano, o Pará totalizou 1.940 denúncias. Neste ano também contou com a possibilidade de relatar irregularidades nas campanhas realizadas na internet. A capital paraense e a região metropolitana concentram a maioria das possíveis irregularidades, com Belém a frente registrando 305 denúncias, seguida por Ananindeua e Barcarena, com 146 e 113, respectivamente.

A maioria dos registros são contra campanhas de candidatos a vereadores com um total de 951, com um registro expressivo também nas campanhas para prefeito, com 601. Partidos, coligações ou federações receberam 377, enquanto candidatos a vice-prefeitos totalizam 11. As denúncias são sobre diferentes tipos de irregularidades, entre eles, as acusações sobre bem público se sobressaem com 334, seguidas da utilização de banner, cartaz ou faixas que recebeu 261. Reclamações sobre irregularidades nas campanhas feitas na internet, novidade da plataforma para a eleição deste ano, aparece em terceiro lugar com 217.

Na concentração de registros por cidades paraenses, o grande destaque fica com a capital e a região metropolitana, que juntas somam a maior parte das acusações de irregularidades. Além de Belém (306), Ananindeua (146) e Barcarena (113), municípios da RMB, como Marituba (75) e Benevides (60), também marcam resultados altos. Das cidades com maiores registros mais distantes, o destaque vai para Capitão Poço (98), no nordeste paraense, e Tucuruí (86), sudeste do estado.

Das acusações oficializadas, cerca de 63% já foram baixadas no sistema, enquanto que 19% estão em andamento. As que já foram peticionadas no Processo Judicial eletrônico (PJe), totalizam 18%.

Um grande número de cidades paraenses ficaram abaixo das 5 denúncias, e há ainda as que não tiveram nenhum registro, são elas: Gurupá; Soure; Cachoeira do Arari; Muaná; Peixe-boi; Inhangapi; Santarém Novo; Quatipuru; Tracuateua; Viseu; Nova Esperança do Piriá; Aurora do Pará; Bagre; Curuá; Brasil Novo; Anapu; Itupiranga; Nova Ipixuna; Abel Figueiredo; São Domingos do Araguaia; Brejo Grande do Araguaia, Palestina do Pará; Curionópolis; Sapucaia; Tucumã; Cumaru do Norte; Bannach; Rio Maria; Floresta do Araguaia e Conceição do Araguaia.

Cidades com mais registros (de 40 a 308)

Belém - 305 Ananindeua - 146 Barcarena - 113 Capitão Poço - 98 Tucuruí - 86 Marituba - 75 Benevides - 60 Canaã Dos Carajás - 60 Altamira - 55 Marabá - 54 Castanhal - 52 Concórdia Do Pará - 40