Eleições 2024: no Pará, 16 urnas eletrônicas são substituídas após apresentarem falhas, diz TRE

Em todo o Pará, um total 18 urnas eletrônicas apresentaram falhas, sendo necessário substituir 16 delas, durante as eleições municipais deste domingo (6/10). O balanço parcial foi divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) por volta das 11h40.

Ainda de acordo com o TRE, os problemas foram registrados em diversas cidades paraenses, incluindo a capital Belém, além

VEJA MAIS

O Tribunal reforça que, mesmo com as falhas, o processo de votação não foi prejudicado e está transcorrendo dentro da normalidade, como detalhado pelo presidente do órgão, desembargador Leonan Gondim da Cruz, em entrevista concedida na abertura da votação na capital. Servidores do TRE seguem a postos em todo o Estado para garantir o bom andamento das eleições e solucionar eventuais problemas nas urnas eletrônicas com rapidez.

Falha

Em Belém, a votação iniciou na manhã deste domingo (6) apresentando falhas em algumas das urnas eletrônicas utilizadas nas seções eleitorais da Escola Estadual Professora Anésia, no bairro do Curió-Utinga. No local, um dos equipamentos utilizados apresentou problemas nas seções 346 e 349, e causou transtornos aos eleitores, que precisaram esperar a normalização do sistema.