Eleições 2024: saiba quais documentos levar para votar; confira

No primeiro turno das eleições municipais de 2024, que é realizado neste domingo (6), os eleitores devem estar atentos aos documentos necessários para garantir seu direito ao voto. Para votar, é imprescindível apresentar um documento oficial com foto. Entre as opções aceitas estão a carteira de identidade (RG), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o passaporte e a carteira de trabalho.

O eleitor que já fez a biometria pode optar por usar o aplicativo e-Título, disponível para smartphones. O e-Título substitui o documento impresso, mas só é válido para quem cadastrou as digitais no sistema da Justiça Eleitoral.

Os eleitores devem lembrar que o título de eleitor impresso não é um documento de identificação válido para votar, sendo sempre necessário apresentar um documento com foto. Caso o eleitor precise consultar número do título, é necessário consultar no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE): https://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome.

Além disso, é importante verificar o local de votação antes de sair de casa, já que ele pode ter sido alterado em relação a eleições anteriores. É recomendado, ainda, chegar ao local com antecedência para evitar filas, especialmente nos horários de pico.

Documentos aceitos para votar:

RG (Carteira de Identidade)

CNH (Carteira Nacional de Habilitação)

Passaporte

Carteira de trabalho

Identidade funcional (emitida por órgão de classe)

e-Título (para quem já fez biometria)