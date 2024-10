Eleições 2024: votação começa com problemas nas seções eleitorais em Belém

Em Belém, a votação iniciou na manhã deste domingo (6) apresentando falhas em algumas das urnas eletrônicas utilizadas nas seções eleitorais da Escola Estadual Professora Anésia, no bairro do Curió-Utinga. No local, um dos equipamentos utilizados apresentou problemas na seção 346 e na 349

Na escola, responsáveis das seções já estão providenciando a troca das urnas junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA). No entanto, por conta do atraso, eleitores reclamam dos transtornos, como é o caso da Katia Freitas, de 55 anos: “Deu pane. Irão trocar as urnas. Irá chegar somente 9h”. Segundo ela, a expectativa é que se consiga “votar em paz”.

Outra eleitora que relata a falha nas urnas é Bel Ramos, de 62 anos, que, ao chegar na seção, foi surpreendida com a pausa na votação por conta do problema. “Estava há uma hora na fila. Só vi o pessoal entrando e saindo, mas ninguém falou nada para a gente do que está acontecendo. Algumas pessoas que falaram que já está com problema, eu espero que melhore”, afirma.

O TRE-PA informou, em nota, que problema identificado em duas urnas localizadas em uma escola do bairro Curió, na Zona 98, em Belém, já foi solucionado. 'Não houve necessidade de substituição dos dois equipamentos", completa o comunicado do órgão.