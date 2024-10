Eleições 2024: 72% dos eleitores confiam que seu candidato é o melhor para Belém, diz Quaest

O instituto Quaest divulgou neste sábado (26) a última pesquisa de intenção de voto em Belém antes do segundo turno, marcado para este domingo (27). Dos eleitores que participaram do levantamento, 72% disseram que escolheram seu candidato porque consideram a melhor opção para a cidade. A outra opção, escolhida por 22% dos entrevistados, era a rejeição do candidato adversário. Outros 6% não sabiam ou não responderam.

Por candidato, o percentual dos eleitores que acreditam que sua escolha é a melhor opção para Belém é maior entre os que devem votar em Igor Normando (MDB) neste domingo - 74% escolheram essa resposta, enquanto 21% disseram que votarão nele por rejeitar o outro candidato e 5% não responderam. Já entre os eleitores do Delegado Éder Mauro (PL), 69% o consideram o melhor para a cidade e 24% rejeitam seu concorrente. Ainda, 7% não deram uma resposta.

(Quaest)

A Quaest, contratada pela TV Liberal, realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-09517/2024.

Motivação de voto no segundo turno em Belém

Geral

É o melhor para a cidade: 72%

Rejeita o outro candidato: 22%

Não sabe ou não respondeu: 6%

Igor Normando (MDB)

É o melhor para a cidade: 74%

Rejeita o outro candidato: 21%

Não sabe ou não respondeu: 5%

Delegado Éder Mauro (PL)

É o melhor para a cidade: 69%

Rejeita o outro candidato: 24%

Não sabe ou não respondeu: 7%

Fonte: Pesquisa Quaest / TV Liberal.