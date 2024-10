Eleições 2024: Em Belém, 84% dos eleitores já decidiram seu voto, aponta pesquisa Quaest

A maioria do eleitorado belenense já está decidida sobre seu voto no segundo turno das eleições municipais, que será realizado neste domingo (27/10). É o que aponta a pesquisa Quaest, contratada pela TV Liberal, divulgada neste sábado (26). Segundo o levantamento, 84% das pessoas dizem que sua escolha de voto é definitiva. Já os que afirmaram que a escolha pode mudar somam 15%.

(Quaest)

Na última pesquisa, do dia 19 de outubro, o percentual de eleitores com a escolha definida era de 81%, enquanto os indecisos representavam 18%. E no primeiro levantamento feito pela Quaest nas eleições deste ano em Belém, divulgado no dia 31 de agosto, 47% dos eleitores se diziam decididos em sua escolha de voto, enquanto 52% ainda não tinham certeza e ainda podiam mudar de voto.

Em relação aos candidatos, ambos possuem a mesma fidelidade de sua base de eleitores, já que, nos dois casos, 87% do eleitorado está decidido na véspera da eleição, de acordo com o instituto. Entre o público que deve votar em Igor Normando (MDB), 12% dizem que ainda podem mudar de voto. Na base do Delegado Éder Mauro (PL), o percentual fica em 13%.

A Quaest, contratada pela TV Liberal, realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-09517/2024.