Pesquisa Quaest aponta vitória de Igor com 59% dos votos válidos em Belém

O candidato Igor Normando (MDB) está 18 pontos percentuais à frente de seu adversário na corrida eleitoral para a Prefeitura de Belém, como mostra a última pesquisa Quaest antes do segundo turno, marcado para este domingo (27/10). De acordo com os dados, divulgados neste sábado (26), ele soma 59% dos votos válidos na capital paraense. O Delegado Éder Mauro (PL) alcançou 41%.

É desta forma, segundo a Quaest, que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga o resultado oficial das eleições. Para o cálculo, foram levadas em consideração as intenções de voto da pesquisa, o padrão e o perfil de comparecimento eleitoral na cidade de Belém. Assim, foi aplicada uma estatística que reduz o viés de abstenção considerando o histórico de votação local.

(Quaest)

Pesquisa Estimulada

Se for considerado o cenário estimulado, incluindo os eleitores indecisos, os que vão votar em branco ou nulo e os que não vão votar, Igor Normando (MDB) aparece com 53% das intenções de voto. O cenário estimulado é quando o entrevistado tem acesso a uma lista com os nomes dos candidatos que estão na disputa. No levantamento anterior, publicado em 19 de outubro, o percentual apontado era de 51% para o candidato.

Já seu concorrente, Delegado Éder Mauro (PL) aparece com 32% das intenções de voto no cenário estimulado, o que representa uma queda de um ponto percentual ante o último resultado, que o apontava com 33%.

A pesquisa também traz o percentual de eleitores que ainda estão indecisos, que passou de 6% no último levantamento para 3% neste fim de semana. Quanto aos eleitores que devem votar em branco, nulo ou que não pretendem comparecer às urnas, o número chega a 12% na véspera da votação - a última pesquisa apontou o percentual de 10%.

(Quaest)

Cenário Espontâneo

No cenário espontâneo, quando o eleitor não recebe a informação de quem são os candidatos na corrida, Igor Normando (MDB) segue à frente, mas com um percentual menor, de 47% das intenções de voto. Na última pesquisa, considerando este cenário, ele estava com o mesmo índice.

O Delegado Éder Mauro (PL), por sua vez, enfrenta uma queda nas intenções de voto no cenário espontâneo - antes aparecia com 29% e agora, com 27%. Houve alta de um ponto percentual entre os indecisos - o número passou de 21% para 22% - e nos que vão votar nulo, em branco ou não vão votar - avançou de 3% para 4% entre os dois levantamentos.

A Quaest, contratada pela TV Liberal, realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 26 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PA-09517/2024.