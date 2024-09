Edmilson Rodrigues abre a última rodada de entrevistas com candidatos nesta terça-feira (10/9)

O Grupo Liberal chega a sua última rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Belém nas eleições municipais deste ano. Nesta terça-feira (10/9), será a vez de Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol), apresentar suas propostas para a próxima gestão, caso seja eleito. A conversa é transmitida ao vivo através das plataformas digitais e redes sociais de O Liberal e Liberal +, com a duração de uma hora, das 12h30 às 13h30.

O debate é conduzido pelos apresentadores Abner Luiz e Elisa Vaz, todas as terças, quartas e quintas. Na dinâmica do programa, além das perguntas padrão, os adversários também podem enviar perguntas em vídeo, com o tempo de até 40 segundos ao candidato que estiver no estúdio. Antes dele já passaram pela sabatina: Raquel Brício (UP); Ítalo Abati (Novo); Delegado Eguchi (PRTB); Well (PSTU); Jefferson Lima (Pode) e Thiago Araújo (Republicanos).

Edmilson Rodrigues

Atual prefeito de Belém e candidato à reeleição no pleito municipal deste ano pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol), Edmilson Rodrigues, de 67 anos, é arquiteto de formação e lecionou no ensino superior. Ao seu lado na chapa, tem como candidato a vice-prefeito o também professor, Edilson Moura (PT). Embora acumule três mandatos como prefeito na capital paraense, na sua trajetória política, também já disputou os cargos de governador, deputado estadual e federal.