Candidato Jefferson Lima defende a criação de escolas em tempo integral em Belém

O candidato à prefeitura de Belém pelo Podemos (Pode), Jefferson Lima, de 49 anos, apresentou seu projeto de gestão para a cidade em entrevista ao Grupo Liberal, nesta quarta-feira (04/8). Das medidas destacadas no segmento da educação, ele defende a criação de escolas em tempo integral, turmas de pré-enem no formato online e a educação bilíngue. Ainda explicou que há recursos suficientes para viabilizar o projeto, como por exemplo os do fundo nacional da educação básica de nível federal.

“A escola de tempo integral que pode ser um projeto piloto, dá pra fazer umas 200 escolas, dá pra pontuar algumas coisas e buscar mais recursos para que isso possa ser um marco na educação da nossa cidade”, destaca..

Ainda menciona outras capitais, como São Paulo e Belo Horizonte, onde esse modelo de escolas já foi implementado com sucesso. Segundo ele, o mesmo pode ser repetido em Belém , com total aproveitamento para ocupar os jovens e melhorar o acompanhamento dos alunos paraenses.

“Nós temos o contra turno que não é utilizado, o aluno chega na sala de aula e a gente não sabe se ele está motivado, não vê a percepção se ele está aprendendo as noções básicas de língua portuguesa e de cálculos básicos de matemática”, aponta.

Questionado sobre o seu plano para subsidiar as turmas online de pré-enem, outra das suas propostas para melhorar a qualidade da educação na cidade, e que não está prevista como prioridade no pacto federativo, o qual indica a educação básica como essencial, explica que há recurso. “Tudo tem orçamento quando você faz projeto, a maioria dos problemas dos municípios é prefeito preguiçoso, equipe técnica que não é chamada… tem recurso pra tudo, inclusive recursos internacionais que não são acionados porque ninguém fala nada, o congresso nacional e as bancadas estão lá para nos ajudar”, acrescenta.

Outra frente do projeto que o candidato idealizou para a educação é a inserção do ensino bilíngue, que, como ele explica, deve acontecer porque o futuro exige que os alunos aprendam as novas linguagens.

“Isso vai ser viabilizado através da secretaria municipal de educação, se pode haver uma contratação, se podemos fazer uma parceria com as escolas e o alunado, os pais, vão poder escolher o inglês por exemplo, que é uma língua universal super importante, ou o francês porque temos uma tendência com a Aliança Francesa, ou o espanhol por conta do Mercosul”, conclui.

Outros temas

Para o setor de saúde, o projeto de gestão do candidato do Podemos traz 19 propostas, dentre elas, CRAS itinerante e Creas Delas para saúde das mulheres. Sobre a aplicabilidade dessas ideias, explica que depende do papel da equipe técnica que dá suporte à prefeitura para elaborar a distribuição por regiões, mas pontua que há recurso para tirar o plano do papel.

Na segurança pública, a iluminação das ruas surge como medida entre as suas propostas para o setor. Também na segurança, promete um monitoramento inteligente, com uso de plataformas digitais e uma rede de câmeras. Ainda prevê um mapeamento das vias com iluminação precária.