Ítalo Abati planeja equilibrar contas públicas em Belém e reformular secretarias

O candidato à prefeitura de Belém pelo partido Novo, Ítalo Abati, de 31 anos, apresentou em entrevista ao Grupo Liberal, nesta quarta-feira (28/8), o Projeto Capital, que diz respeito às suas metas para a gestão municipal caso seja eleito. Esse projeto estabelece ações em eixos principais, que, segundo ele, representam as atuais necessidades da capital paraense, são eles: economia, ecologia e humanidade. Ele destaca as medidas econômicas para equilibrar as contas públicas do município e aponta como solução a reformulação de cargos ociosos e a criação de novos com mais direcionamento.

“A gente tem muita secretaria que acaba não tendo muito funcionamento, mas entendemos que tem muitos vazios que merecem ser preenchidos, inclusive com a criação da secretaria das periferias, assim como a secretaria de empreendimento municipal que eu e o Acilon previmos para centralizar demandas e fazer controle orçamentário”, defende Abati.

O candidato descreve a ociosidade de secretarias e cargos, como “espaços vazios” e defende que esses vácuos, se bem direcionados, podem ajudar a receita da cidade e impulsionar o segmento econômico. Ao lado dessa reestruturação do quadro de secretarias, o projeto do candidato também prevê transformar a cidade em uma referência de turismo, também para incentivar a captação de recursos.

“A gente consegue fazer com que a nossa capital seja uma referência em turismo e com isso em captação de recurso, sendo uma referência em turismo, em captação de recursos e assim visar a emancipação social. O nosso projeto visa o protagonismo das nossas comunidades ribeirinhas, tradicionais e de periferia, principalmente em polos ativos de produção”.

Empregabilidade e empresas

“Tudo que nós pudermos fazer para abrir o nosso mercado, nós vamos fazer, porque não defendemos a empresas, mas a precificação”, explicou o candidato sobre os incentivos previstos no seu projeto sobre empregabilidade e negócios. Ele pretende impulsionar empreendimentos, flexibilizando os processos de aberturas de empresas através da criação de plataformas digitais.