Delegado Eguchi fecha primeira rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Belém

O Grupo Liberal encerra a primeira semana de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Belém, nesta quinta-feira (29/8), com a participação do candidato delegado Eguchi, de 61 anos, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). Eguchi é o terceiro a apresentar suas propostas de gestão para a cidade caso seja eleito. As entrevistas seguem nas próximas semanas, até o dia 12 de setembro, todas as terças, quartas e quintas, com uma hora de duração, das 12h30 às 13h30, transmitida ao vivo pelas plataformas digitais e redes sociais de O Liberal e Liberal +.

Eguchi apresentará suas propostas de gestão para a cidade caso seja eleito e responderá também a questionamentos dos seus adversários. Na dinâmica do programa, cada um dos concorrentes terá direito a enviar uma pergunta em até 40 segundos ao candidato que estiver no estúdio. As conversas estão sob condução dos apresentadores, Abner Luiz e Elisa Vaz.

O primeiro ciclo de conversas foi protagonizado por três candidatos: Raquel Brício (UP), Ítalo Abati (Novo), e, agora, Delegado Eguchi (PRTB). A representante da Unidade Popular (UP), foi a primeira a falar, na terça-feira (27/8), seguida pelo candidato do partido Novo, na quarta-feira (28/8).

Delegado Eguchi

O representante do PRTB no pleito municipal deste ano, Everaldo Eguchi, de 61 anos, mais conhecido como Delegado Eguchi, é formado em Economia pela Faculdade Integrada do Colégio Moderno em 1986 e em Direito pela Universidade da Amazônia (UNAMA). Ele cresceu no município de Tomé-açu, nordeste paraense, antes de se mudar para a capital. No ambiente político, concorreu pela primeira vez ao cargo de Deputado Federal, em 2008, e depois novamente em 2022. Essa é a segunda vez que entra na disputa pelo cargo de prefeito, a primeira foi em 2020.