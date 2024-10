Debate na TV Liberal: candidatos à prefeitura de Belém apresentam suas propostas de governo

Por mais de duas horas, a TV Liberal promoveu o debate dos candidatos ao cargo de prefeito de Belém nas Eleições 2024, das 22h08 às 00h45, já nesta sexta-feira (4/10), com transmissão ao vivo. Participaram do programa, no estúdio da emissora, localizado na avenida Nazaré, em Belém, os candidatos Edmilson Rodrigues (PSOL), Delegado Éder Mauro (PL), Igor Normando (MDB), Delegado Everaldo Eguchi (PRTB), Jefferson Lima (Republicanos) e Thiago Araújo (Republicanos). A mediação foi realizada pela jornalista e apresentadora da TV Liberal, Priscilla Castro.

Os temas abordados, como segurança pública, COP 30, orçamento municipal, saúde, educação e limpeza pública, dominaram o debate, todos relacionados ao dia a dia da população. O primeiro bloco foi marcado por perguntas feitas entre os próprios candidatos. Embora algumas indiretas tenham surgido, o debate, em geral, manteve um tom civilizado.

De acordo com as regras do Tribunal Superior Eleitoral, foram convidadas para o debate as coligações com, no mínimo, cinco representantes no Congresso Nacional e aquelas colocadas na segunda pesquisa Quaest, divulgada pela TV Liberal em 22 de setembro. Mesmo sem representatividade legislativa, o Delegado Eguchi, que liderava entre os partidos menores, foi incluído no debate.

Ao todo, o programa contou com quatro blocos: dois com perguntas de temas livres e dois com temas previamente determinados. Os candidatos puderam fazer questionamentos diretos entre si, e o último bloco foi destinado às considerações finais.

Primeiro bloco

No debate, Éder Mauro (PL) iniciou com uma pergunta a Igor Normando (MDB) sobre sua gestão no partido Podemos, mas não conseguiu concluir o questionamento. Normando respondeu mencionando sua experiência à frente das Usinas da Paz e destacou a importância da prestação de contas no Podemos para permitir a candidatura de Jefferson Lima. O Delegado Eguchi (PRTB) perguntou ao prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) sobre segurança pública, defendendo a criação de um Centro de Inteligência, ao que Edmilson respondeu que a Guarda Municipal já realiza esse trabalho de forma discreta.

Em relação à COP 30, Normando questionou Eguchi sobre o legado do evento para as áreas vulneráveis de Belém. Eguchi prometeu priorizar a logística e mencionou o projeto da "Via Marajoara". Jefferson Lima (Republicanos) perguntou a Thiago Araújo (Republicanos) sobre propostas para os feirantes, e Thiago afirmou que pretende qualificar e reestruturar as feiras para aumentar a renda e gerar empregos.

Segundo Bloco

No segundo bloco, Jefferson Lima questionou Éder Mauro sobre os planos para resolver a questão dos lixões e aterros em Belém. Éder Mauro propôs a criação de um novo aterro moderno, mas sem detalhes. Jefferson, por sua vez, prometeu mudar os hábitos da população, incentivando a reciclagem e formando parcerias com cooperativas de catadores para criar oportunidades de empreendedorismo.

Em seguida, Delegado Eguchi perguntou a Edmilson Rodrigues sobre os canais da cidade, e o prefeito destacou as obras de macrodrenagem. Éder Mauro também perguntou a Igor Normando sobre os recursos da COP 30, e Normando explicou que os fundos estão sendo aplicados em saneamento e geração de empregos nas áreas mais vulneráveis.

Terceiro Bloco

No terceiro bloco, Jefferson Lima perguntou a Igor Normando sobre as Usinas da Paz, e Normando destacou mais de 3 milhões de atendimentos durante sua gestão. Em seguida, Normando questionou Jefferson sobre planos para a saúde de Belém, e Jefferson prometeu melhorar UBS, UPAs e prontos-socorros com atendimentos 24 horas.

Edmilson Rodrigues perguntou a Normando sobre seu voto contra ônibus com ar-condicionado; Normando justificou e planeja renovar a frota com ar, wi-fi e acessibilidade. Éder Mauro questionou Edmilson sobre uma dívida de 503 milhões de reais, e o prefeito disse ter herdado uma cidade em más condições. Eguchi perguntou a Thiago Araújo sobre assistência social, e Thiago prometeu ampliar CRAS, criar espaços de geração de renda e focar em pessoas com necessidades especiais, mulheres e idosos.

Quarto Bloco

No quarto bloco, Igor Normando perguntou a Thiago Araújo sobre turismo, e Thiago destacou a necessidade de parcerias para impulsionar o setor. Igor questionou uma suposta declaração de Thiago sobre as periferias de Belém e sugeriu programas culturais no centro histórico. Eguchi perguntou a Edmilson Rodrigues sobre saneamento básico, e o prefeito reforçou a prioridade dessa área, mencionando obras em andamento. Jefferson Lima defendeu o resgate de tradições e a cultura do Arrastão do Pavulagem, enquanto Éder Mauro propôs revitalizar as ilhas de Belém. Nas considerações finais, todos os candidatos agradeceram e pediram o voto dos eleitores.