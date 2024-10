Apoiadores se concentram em frente à TV Liberal para aguardar o debate eleitoral

Apoiadores dos candidatos à Prefeitura de Belém se reuniram na Avenida Nazaré, esquina com a Avenida Doutor Moraes, na expectativa do debate eleitoral da TV Liberal, que será transmitido ao vivo, na noite desta quinta-feira (3/10). O trânsito em frente a emissora foi interditado, mas o clima entre os apoiadores e correligionários é de festa. Faixas, bandeiras e palavras de apoio são entoadas no local.

Apesar da aglomeração, o ambiente permanece organizado e tranquilo, sem registro de tumultos até o momento. O debate, que promete discutir os principais temas da capital paraense, é aguardado com grande expectativa tanto pelos eleitores quanto pelos candidatos e suas equipes.