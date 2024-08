Convenção lança Eliel Faustino como candidato à Prefeitura de Ananindeua pelo União Brasil

O União Brasil homologou nesta segunda-feira (5/8) o deputado estadual Eliel Faustino como candidato à Prefeitura de Ananindeua. A convenção partidária foi realizada no Rotary Club, na Cidade Nova, e reuniu apoiadores e lideranças do partido, como Victor Dias, também deputado estadual. Foram lançados vinte candidatos a vereador. O nome do vice na “chapa pura” ainda será definido.

Evento do União Brasil ocorre no Rotary Club, na Cidade Nova (Carmem Helena / O Liberal)

Ao Grupo Liberal, Faustino afirmou que seu foco, se eleito, será “dialogar com as comunidades, atender as lideranças comunitárias e trabalhar para suprir as necessidades de Ananindeua, desenvolvendo-a ainda mais”. Eliel, que está em seu oitavo mandato parlamentar, sendo o quarto como deputado estadual, defendeu que “Ananindeua merece mais do que foi feito até agora”.