Candidato mais votado de Cachoeira do Arari tem recurso julgado e candidatura deferida pelo TRE-PA

O candidato à Prefeitura de Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó, Jaime Barbosa (MDB) teve seu registro de candidatura e eleição aprovadas e poderá participar da Cerimônia de Diplomação no município, após decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), desta segunda-feira (18).

O emedebista foi o mais votado nas eleições municipais de 2024, com 9.533 votos, que correspondem a 61,28% dos votos válidos. Conforme informou o TRE-PA, os Embargos de Declaração no Recurso Eleitoral nº 0600184-62.2024.6.14.0002, referente ao Registro de Candidatura, Impugnação ao Registro de Candidatura na Eleição Majoritária 2024 para o cargo de prefeito, por Inelegibilidade e rejeição de contas públicas foram apreciados durante a sessão plenária desta segunda.

Com relatoria do juiz federal José Airton de Aguiar Portela e origem no município de Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó, os embargos foram acolhidos por unanimidade pela Corte.