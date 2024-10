Confira a lista dos vereadores eleitos em Cachoeira do Arari - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Cachoeira do Arari escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 11 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Alex Eletricista (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), com 4,54% dos votos, e Neta Brown (União Brasil - UNIÃO), que recebeu 4,51%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 18.746 eleitores, com 85,39% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Cachoeira do Arari:

Alex Eletricista Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,54% dos votos

Neta Brown União Brasil - UNIÃO – 4,51% dos votos

Dedê Do Frete Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 3,81% dos votos

Robson Calandrine Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,51% dos votos

Moises Ribeiro Partido Renovação Democrática - PRD – 3,22% dos votos

Diego Nicácio Partido Social Democrático - PSD – 3,09% dos votos

Avelar Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 3,06% dos votos

Elias Junior Da Pesca Partido Renovação Democrática - PRD – 3,02% dos votos

Pedro Caroncho Partido Social Democrático - PSD – 3,02% dos votos

Velha Da Pesca Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,78% dos votos

Beto Do Choque REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 1,90% dos votos