Búfalos furtados são recuperados pela Polícia Militar na ilha do Marajó

Cinco búfalos foram furtados de uma propriedade particular em Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó, na madrugada de quinta-feira (15). Policiais do 74º Pelotão Destacado de Polícia Militar foram acionados e iniciaram as diligências para localizar os animais. Após intensas buscas em uma área de mata de difícil acesso, os búfalos foram encontrados amarrados em uma outra propriedade, conhecida pela plantação de arroz.

O proprietário do gado foi informado e prontamente reconheceu os animais recuperados. A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia de Cachoeira do Arari como abigeato, que é o crime de furto de animais ou seus derivados. Até o momento, os responsáveis pelo furto não foram identificados ou presos.

Em nota, a Fazenda Espirito Santo, onde os búfalos foram encontrados, esclareceu que a área é de reserva legal e que não há criação de búfalos na propriedade. Os proprietários afirmaram ainda que estão tomando todas as providências necessárias para colaborar com as autoridades na resolução do caso.