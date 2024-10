Belém lidera, de novo, definição mais rápida do país neste domingo de Eleições Municipais

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará não registrou nenhuma intercorrência nos processos de votação e apuração, neste domingo (27/10), tanto na capital paraense, Belém, quanto no município de Santarém, neste 2º turno das Eleições Municipais. A informação foi dada em entrevista coletiva, pelo presidente do TRE Pará, o desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que afirmou que Belém, de novo, foi a primeira capital brasileira a definir o resultado do pleito, em tempo recorde, exatos 31 minutos, às 17h31.

"Estou muito feliz com o resultado das eleições divulgado em tempo recorde, praticamente em 30 minutos. Alcançamos o bicampeonato depois de um dia cansativo", destacou o titular do TRE Pará. Ele ainda acrescentou: "Não tivemos qualquer intercorrência em Belém ou Santarém, dado divulgado inclusive pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Pará".

O desembargador agradeceu a parceria das forças da segurança pública. Ele citou o apoio determinante do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícias Civil e Militar, e, também, da Semob, Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros".

"É um momento em que a democracia prevaleceu, a cidadania foi fortalecida, estimulamos o voto consciente entre os eleitores e eleitores. O voto consciente pode mudar para melhor a vida de um país, de uma nação. Estamos felizes e eu quero agradecer aos servidores do TRE Pará, por terem demonstrado competência e comprometimento com o trabalho, por isso, nós dizemos que a Justiça Eleitoral é a mais democrática por estar mais próxima dos cidadãos", assinalou o presidente do TRE Pará.