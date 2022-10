Bancada Federal tem 52,9% de renovação; veja os novos deputados e quem deixa a Câmara

A bancada paraense na Câmara dos Deputados contará com nove novos deputados federais a partir de 2023. Nessas eleições, todos os parlamentares concorreram, sendo que apenas Beto Faro (PT) se candidatou a um novo cargo e acabou eleito como senador. Entre os demais, oito se reelegeram, o que significa uma taxa de renovação de 52,9% no Congresso Nacional.

Alguns dos eleitos já são conhecidos do eleitorado por terem ocupado cargos no Legislativo. Raimundo Santos (PSD), Renilce Nicodemos (MDB), Delegado Caveira (PL) e Dilvanda Faro (PT) que vão trocar a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) pela Câmara. Destaque também para a derrota de nomes reconhecidos, como é o caso de Nilson Pinto (PSDB), que acumula no currículo seis eleições como deputado federal e agora estará fora da próxima legislatura.

Entre os novos nomes chama atenção a eleição da Dra. Alessandra Haber (MDB), que é médica dermatologista, esposa do prefeito de Ananindeua Dr. Daniel e concorreu ao primeiro cargo eletivo, alcançando a maior votação neste pleito. No total, a Dra. Alessandra Haber conseguiu 258.907 votos, superando nomes tradicionais da política, como o Delegado Èder Mauro (PL), Elcione (MDB) e Priante (MDB).

Reeleitos:

Delegado Eder Mauro (PL)

Elcione (MDB)

Priante (MDB)

Júnior Ferrari (PSD)

Celso Sabino (União Brasil)

Joaquim Passarinho (PL)

Olival Marques (MDB)

Airton Faleiro (PT)

Eleitos:

Dra Alessandra Haber (MDB)

Renilce Nicodemos (MDB)

Antonio Doido (MDB)

Keniston (MDB)

Andreia Siqueira (MDB)

Delegado Caveira (PL)

Dilvanda Faro (PT)

Henderson Pinto (MDB)

Raimundo Santos (PSD)

Quem está saindo:

Cássio Andrade (PSB)

Cristiano Vale (PP)

Eduardo Costa (PSD)

Hélio Leite (União Brasil)

Nilson Pinto (PSDB)

Paulo Bengston (PTB)

Vavá Martins (Republicanos)

Vivi Reis (PSOL)

Foi eleito para o Senado: