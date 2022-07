Eleição 2022: quem são os candidatos à Presidência do Brasil; veja a lista

Faltando alguns meses para a eleição de 2022, os eleitores já podem conhecer os candidatos à Presidência do Brasil. Ao todo, são 12 pré-aprovados ao cargo. Alguns nomes já fazem parte do cenário político e outros chegam como novas opções para ocupar o mais alto título público de um país, pelo executivo. Veja a lista.

Quais são os pré-candidatos a presidente para 2022?

Lula (PT)

Bolsonaro (PL)

Ciro Gomes (PDT)

Simone Tebet (MDB)

Luciano Bivar (União Brasil)

André Janones (Avante)

Felipe D'Ávila (Novo)

Eymael (Democracia Cristã)

Pablo Marçal (Pros)

Leonardo Péricles (UP)

Sofia Manzano (PCB)

Vera Lúcia (PSTU)

Confira a prévia de cada pré-candidato à presidência 2022:

Lula (PT)

Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) é o pré-candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Pelas intenção de voto é o principal adversário de Bolsonaro. Governou o país entre 2003 e 2010. Ficou preso em 2018, devido a um processo sobre uma suposta compra de um tríplex do Guarujá com verba pública, e chegou a ser barrado da pré-candidatura do mesmo ano. Sem um desfecho sustentado, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações de Lula e os processos contra Lula foram prescritos ou arquivados.

Jair Bolsonaro (PL)

O presidente Jair Bolsonaro faz parte da legenda do Partido Liberal (PL). Já foi militar de carreira, mas entrou para a política em 1988. Desde o início da década de 90 até 2018, Jair ocupou a cadeira de deputado federal. Em 2019, tomou posse como presidente.

Ciro Gomes (PDT)

Ciro Gomes é o pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Chegou a ocupar vários cargos públicos, como governador do Ceará, ministro da Fazenda e ministro da Integração Nacional. Esta é a quarta vez que Ciro tenta o cargo.

Simone Tebet (MDB)

Simone Tebet é a pré-candidato à Presidência da República pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Formada em direito, Simone já foi eleita como deputada estadual, em 2012. Foi prefeita por dois mandatos em Três Lagoas (MS) e vice-governadora, em 2010. Ocupou o senado, em 2014, e foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Luciano Bivar (União Brasil)

Luciano Bivar disputa a pré-candidatura pelo partido União Brasil. Com formação em Direito, o empresário iniciou a carreira no futebol, à frente da gestão Sport Clube do Recife. Na política, segue no quarto mandato como deputado federal.

André Janones (Avante)

André Janones é advogado por formação e vem para a disputa pela Presidência da República à frente do partido Avante. Atualmente está no cargo de deputado federal de Minas Gerais (MG). O parlamentar ficou conhecido durante as reinvindicações pela greve caminhoneiros em 2018.

Luiz Felipe d’Avila (Novo)

Luiz Felipe D’Ávila é formado em Ciência Política e vem para a disputa pela Presidência da República à frente do partido Novo. É editorialista, comentarista político, diretor de editoras e escritor. Defende uma agenda liberal.

Eymael (Democracia Cristã)

José Maria Eymael é graduado em Filosofia e Direito. Fez carreira na advocacia e na comunicação. Em 1986, Eymael se elegeu a deputado federal em São Paulo, na Assembleia Constituinte, e foi reeleito no pleito seguinte. Esta é a 6ª vez que Eymael será candidato a presidente da República, agora pelo partido Democracia Cristã.

Pablo Marçal (Pros)

Pablo Marçal tem título de bacharel em Direito e é influenciador digital, com mais de 3 milhões de seguidores. Disputa à Presidência da República pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros). É um candidato nascido Goiania (GO) e fez carreira no coach.

Leonardo Péricles (UP)

Leonardo Péricles é o candidato selecionado pelo partido Unidade Popular (UP). Participou de movimentos estudantis em 2000 e conseguiu chegar à direção da União Nacional dos Estudantes (UNE). Participou de várias ações de luta por moradias, como o “Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas” e outros em Belo Horizonte (BH). Em 2020, concorreu à vice-prefeito da capital mineira.

Vera Lúcia (PSTU)

Vera Lúcia é socióloga e é a representante do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Já foi garçonete, datilógrafa e depois entrou para uma indústria de calçados. Foi ativa em movimentos sindicais. Em 1992, participou da criação do PSTU. Vera já disputou outras candidaturas, como prefeita, governadora e deputada federal, pelo Ceará (CE).

Sofia Manzano (PCB)

Sofia Manzano, doutora em História Econômica, é a representante do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Já disputou a vice-presidência pelo PCB outras vezes. Entrou na militância no final da década de 80 e nos anos 2000 passou a integrar o movimento sindical de professores, e foi uma das líderes de greves da categoria.