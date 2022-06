Veja os partidos com a maior fatia de recursos do Fundo Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a partilha dos R$ 4,9 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o Fundo Eleitoral, que financia os partidos nas eleições gerais de 2022. O maior Fundo Eleitoral da história foi dividido entre os 32 partidos políticos registrados no TSE, mas a maior fatia ficou com cinco partidos, encabeçados por O União Brasil, PT e MDB. As informações são da Agência Brasil.

O União Brasil, nascido da fusão entre Democratas e PSL, teve direito a mais de R$ 782 milhões. Já o PT recebeu pouco mais de R$ 503 milhões. O MDB teve direito a R$ 363 milhões. Além disso, o PSD recebeu R$ 349 milhões e o PP aproximadamente R$ 344 milhões. Juntas, essas cinco legendas respondem por 47,24% dos recursos distribuídos.

O Fundo Eleitoral foi criado em 2017. Sua criação se seguiu à proibição do financiamento privado de campanha. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu doações de empresas a campanhas políticas, sob a alegação de haver desequilíbrio na disputa política e exercício abusivo do poder econômico.

Para distribuir o Fundo Eleitoral, o TSE utiliza critérios definidos em lei. Dois por cento do total são divididos igualmente por todos os partidos registrados no tribunal.

Confira os dez partidos que mais receberam receitas do Fundo Eleitoral

- União Brasil: R$ 782.549.751,69

- PT: R$ 503.362.324,00

- MDB: R$ 363.284.702,40

- PSD: R$ 349.916.884,56

- PP: R$ 344.793.369,45

- PSDB: R$ 320.011.672,85

- PL: R$ 288.519.066,50

- PSB: R$ 268.889.585,68

- PDT: R$ 253.425.162,09

- Republicanos: R$ 242.245.577,52